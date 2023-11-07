الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

باع المخدرات للضابط.. المؤبد لتاجر هيروين سقط في فخ الشرطة بأسيوط

تاجر هيروين
تاجر هيروين

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاطل، بالسجن المؤبد لاتجاره في مادة الهيروين والشابو المخدر بدائرة قسم ثان بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 8576 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول عمرو حمودة علي معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد قيام المتهم " حسني. ع. ح" 21 عاما، عاطل، بالاتجار في مادة الهيروين والشابو المخدر ويقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي بمنطقة عزبة خلف.

txt

يتاجر في الميثامفيتامين.. السجن المؤبد لديلر المخدرات في سوهاج

txt

المؤبد لطالب بتهمة هتك عرض فتاة دون رضاها بالبدرشين

وبتقنين الإجراءات قاد الملازم أول عمرو حمودة قوة من الشرطة السريين مستهدفا مكان تواجد المتهم لضبطه متلبسا أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي، واستغل ضابط المباحث عدم معرفة المتهم له من قبل وفور مشاهدته بالوقوف بقطعة أرض زراعية منتظرا أحد عملائه فتوجه إليه وقام الضابط بمحاولة شراء تذكرة هيروين منه عن طريق إعطائه عملة ورقية فئة 100 جنيه عقب التفاوض مع المتهم على السعر، وقام المتهم بإخراج كيس بلاستيكي شفاف من صديري كان يرتديه داخل جلبابه وشاهد ضابط الشرطة أن الكيس بداخله عدد من الأكياس مختلفة الأحجام لمادة الهيروين، وعقب ذلك قام الضابط بالانقضاض عليه والإمساك به وأسرعت القوة للسيطرة عليه.

وبتفتيش المتهم عثر على قطعتين لمادة الهيروين المخدر وكذا لفافتين لنفس المادة المخدرة و4 أكياس شفافة لمادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 10 آلاف و270 جنيها وكذلك ميزان حساس ومقص وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة المبيعات.

كما اعترف المتهم بأنه يقوم بالاتجار في مادة الشابو المخدر ويقوم ببيع الجرام من مخدر الشابو بـ 400 جنيه ويتحصل على المواد المخدرة من أحد التجار بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح.

المؤبد باع المخدرات للضابط اسيوط فخ الشرطة جنايات أسيوط

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

باع المخدرات للضابط.. المؤبد لتاجر هيروين سقط في فخ الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا