باع المخدرات للضابط.. المؤبد لتاجر هيروين سقط في فخ الشرطة بأسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاطل، بالسجن المؤبد لاتجاره في مادة الهيروين والشابو المخدر بدائرة قسم ثان بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 8576 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول عمرو حمودة علي معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد قيام المتهم " حسني. ع. ح" 21 عاما، عاطل، بالاتجار في مادة الهيروين والشابو المخدر ويقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي بمنطقة عزبة خلف.

وبتقنين الإجراءات قاد الملازم أول عمرو حمودة قوة من الشرطة السريين مستهدفا مكان تواجد المتهم لضبطه متلبسا أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي، واستغل ضابط المباحث عدم معرفة المتهم له من قبل وفور مشاهدته بالوقوف بقطعة أرض زراعية منتظرا أحد عملائه فتوجه إليه وقام الضابط بمحاولة شراء تذكرة هيروين منه عن طريق إعطائه عملة ورقية فئة 100 جنيه عقب التفاوض مع المتهم على السعر، وقام المتهم بإخراج كيس بلاستيكي شفاف من صديري كان يرتديه داخل جلبابه وشاهد ضابط الشرطة أن الكيس بداخله عدد من الأكياس مختلفة الأحجام لمادة الهيروين، وعقب ذلك قام الضابط بالانقضاض عليه والإمساك به وأسرعت القوة للسيطرة عليه.

وبتفتيش المتهم عثر على قطعتين لمادة الهيروين المخدر وكذا لفافتين لنفس المادة المخدرة و4 أكياس شفافة لمادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 10 آلاف و270 جنيها وكذلك ميزان حساس ومقص وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة المبيعات.

كما اعترف المتهم بأنه يقوم بالاتجار في مادة الشابو المخدر ويقوم ببيع الجرام من مخدر الشابو بـ 400 جنيه ويتحصل على المواد المخدرة من أحد التجار بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح.