الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

النقل البحري يتفق مع الجانب السنغافوري على ميكنة موانئ بورسعيد

قطاع النقل البحري
قطاع النقل البحري أثناء الاجتماع مع الجانب السنغافوري

عقد اللواء رضا أحمد إسماعيل اجتماع مع الجانب السنغافوري، مؤسسة للتعاون السنغافوري وشركة GUDD وInnovez one، وذلك بناء على تكليفات وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية. 

وتم الاتفاق على التعاون مع المؤسسة في مشروعين: مشروع إنشاء نافذة وطنية موحدة. عقد الاجتماع برئاسة مشتركة، اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ووزارة التعاون الدولي واللجنة الوطنية المشكلة. تم الاتفاق على التعاون مع المؤسسة في مشروعين: مشروع إنشاء نافذة وطنية موحدة وميكنة موانئ بورسعيد، مع البدء بمشروع تجريبي في ميناء غرب بورسعيد. كان الاجتماع ناجحاً.

أشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا

 وأشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا والتنظيم الجيد واهتمام قيادات النقل البحري بالتعاون المثمر والمستقبلي المنتظر مع الجانب السنغافوري.

قطاع النقل البحري أثناء الاجتماع مع الجانب السنغافوري
قطاع النقل البحري أثناء الاجتماع مع الجانب السنغافوري
قطاع النقل البحري أثناء الاجتماع مع الجانب السنغافوري
قطاع النقل البحري أثناء الاجتماع مع الجانب السنغافوري
وزير النقل وزارة النقل قطاع النقل الفريق كامل الوزير رؤوف عبيد

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