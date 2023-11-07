رد صادم من ناصر الخليفى على بيان ريال مدريد بشأن كيليان مبابى

رد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على بيان نادي ريال مدريد بشأن مفاوضات كيليان مبابي، بأنه لم يقرأه.

وسبق أن نشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، نفى من خلاله التفاوض مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريال مدريد في بيانه: "نظرًا للمعلومات الصادرة مؤخرًا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا، وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات مع لاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان".



فيما قال ناصر الخليفي في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لم أر البيان، نحن نركز على أنفسنا وكرة القدم التي نلعبها وليس على الآخرين".



وأضاف أن "كيليان يواصل تحقيق إنجازات عظيمة، وربما يعتبره البعض أمرا مفروغا منه ولكن لا يوجد شخص شارك في نهائيين لكأس العالم وسجل هاتريك".



وأردف:"أكررها، كيليان هو الأفضل في العالم، ومن الرائع رؤيته على رأس باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، وجوده يؤثر بشكل إيجابي على شبابنا ويساعدنا على بناء المستقبل".



وتطرق الخليفي للحديث عن مشروع ناديه: "نهدف للوصول للقمة ونتطلع دائمًا للتطور والنمو؛ الأساسات الجديدة تحتاج إلى وقت وهدف وصبر ومثابرة، المشروع مبني على خطة وليس على بضعة سباقات ثم نحاول أن نحظى بفلسفة طويلة الأمد قائمة على الجماعية وليس الفردية".



وأنهى: "اليوم أنا أستمتع بمشاهدة باريس سان جيرمان وأعتقد جماهيرنا كذلك، إنها الوسيلة الصحيحة مع مركز التدريبات الجديد الأفضل في العالم، إنه دفعة للمستقبل".

كيليان مبابي بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016.

وتألق مبابي مع موناكو وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة فعله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.