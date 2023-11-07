الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

استخدامات مدهشة لمعجون الأسنان .. اعرفيها

لا يعلم الكثير من السيدات الاستخدامات المدهشة التي يمكن أن يقوم بها معجون الأسنان و يعتقد معظمنا أن معجون الأسنان استخدامه يقتصر فقط على أن منظف للأسنان و يحمي من التسوس، ويجهل معظمنا الفوائد الأخرى له.

استخدامات معجون الأسنان في تنظيف البقع

فكما جاء في موقع " health"، فإنه يمكن استخدام معجون الأسنان للتخلص من مشكلة البقع التي تقع على الثياب خاصة لدى الأطفال فكثيرا لا تعلم النساء ما يمكن القيام به بعد حدوث ذلك، فيجب وضع قليل من معجون الأسنان على مكان البقع وتركه لمدة ربع ساعة، كما يمكن استخدامه فى تنظيف الأحذية خاصة البيضاء من خلال وضعه وتركه حتي يجف ثم فركة.

ووفقا لما جاء في الموقع، فيمكن استخدام معجون الأسنان فى التخلص من العلكات التي تقع على السجاد أو الملابس فيساعد فى إزالتها بسهولة، وبحسب ما ذكر في الموقع، فيمكن استخدام معجون الأسنان لتنظيف الأظافر، من  خلال وضع القليل من معجون الأسنان على الأظافر ومن ثم تركها لمدة ما بين 3 الى 5 دقايق ويساعد فى التخلص من مشاكل الأظافر ويعطيها لمعان وقوة، كما يمكن استخدام معجون الأسنان في  إبعاد  الحشرات بعيدا عن المنزل، وذلك من خلال وضع القليل منه بجانب أركان المنزل مثل الشبابيك والأبواب.

بهذه الطريقة يمكنك تنظيف غسالتك الأتوماتيك

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استخدام معجون الأسنان في تنظيف الحقائب وخدوش الساعات

كما يمكن استخدام معجون الأسنان في القضاء على مشكلة الخدوش الموجودة على زجاج الساعات، فيمكن وضع القليل من معجون الأسنان على زجاجات الساعات المخدوشة لمدة ربع ساعة وسيمحي آثار تلك الخدوش،  كما يمكن استخدام المعجون الأسنان في  تنظيف الحقائب البيضاء من خلال وضع القليل منه مع الماء والصابون وتنظيف الحقيقة يجعلها تبدو وكأنها جديدة تماما.

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