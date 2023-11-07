الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن الأنبا مينا مطران جرجا

كنيسة
كنيسة

تحتفل إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس بالذكرى العشرين لوفاة الأنبا مينا مطران جرجا، والذي وُلد باسم قزمان إسحق صرابامون فى قرية الرحمانية قبلى مركز نجع حمادى محافظة قنا فى 9 مايو 1919م من أبوين مسيحيين، والده كان يعمل بالزراعة، التحق بالمدرسة وحصل على الشهادة الابتدائية ثم عمل مع والده في مهنة الزراعة، وكذلك عمل ترزيًا، وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عنه في السطور التالية. 

 أبرز المعلومات عن  مطران جرجا السابق

  • وُلد قزمان إسحق صرابامون فى قرية الرحمانية قبلى مركز نجع حمادى محافظة قنا فى ٩ مايو ١٩١٩م من أبوين مسيحيين.
  • والده إسحق صرابامون كان يعمل بالزراعة، التحق بالمدرسة وحصل على الشهادة الابتدائية ثم عمل مع والده في مهنة الزراعة، وكذلك عمل ترزيًا.
  • فقصد دير الأنبا أنطونيوس للترهب فرُفض من الآباء لصغر سنه فكرر الذهاب لدير الأنبا أنطونيوس وهو فى التاسعة عشر من عمره، وبعد فترة ترك دير الأنبا أنطونيوس وقصد دير الأنبا مقار بوادى النطرون وترهب فيه فى ٣٠ أبريل ١٩٣٩م باسم الراهب لوقا المقارى، وتتلمذ على يدى الراهب فليمون المقارى والراهب القس عبد المسيح المقارى وبعض شيوخ الدير القدامى.. وكان مُكَلَّف بِعَمَل القربان.
  • رُسم قسًا فى ١٨ نوفمبر ١٩٣٩م ثم قمصًا فى ١٩٤٣م ليصبح أمينًا على دير الأنبا مقار.
  • بداية خدمة نيافته في العالم كانت بالتحاقه بـ"مدرسة الرهبان" بحلوان، حيث كان المتنيح العلامة القمص ميخائيل مينا هو مدير المدرسة في ذلك الوقت، فتتلمذ على يديه. وهناك عاصَر بعض الأباء الأساقفة، منهم نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط، وفى ١ يونيو ١٩٥٠م بدأ الخدمة في العالم.
  • ثم أخذه مثلث الرحمات نيافة الأنبا إبرام مطران كرسي الأقصر واسنا وأسوان في ذلك الوقت لتعمير دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري، فخدم الدير والقُرَى المحيطة له بالافتقاد.. وقد رسم بيده صورة للقديس متاؤس الفاخوري مازالت موجودة بالدير.
  • إختاره قداسة البابا كيرلس السادس سكرتيرًا له أثناء خدمته بالدقى، ثم رُسم مطرانًا على جرجا بيد قداسة البابا كيرلس السادس فى ٧ أغسطس ١٩٦٠م باسم الأنبا مينا كما تنبأ له أب إعترافه القديس القس عبد المسيح المقارى.
     ومن أعماله الأتى:- 
    - إنشاء وتعمير وبناء ٣٦ كنيسة ودير فى حياته منها ما يقرب من ١٥ كنيسة جديدة بالايبارشية كما قام بترميم وتجديد جميع كنائس الإيبارشية،  وقام بشراء المطرانية الجديدة الحالية وتعمير دير الملاك الشرقى بجرجا.
    - كتب أقوال وعظات وميامر مار إسحق السريانى، ومؤلفات كثيرة من الكُتب مثل كتب سيرة ومعجزات أبونا عبد المسيح المقارى.
    - أنشا مشغل لتعليم الفتيات أعمال الإبره والخياطه والتدبير المنزلى بجوار كنيسة العذراء مريم بجرجا.
    - أنشأ الكثير من بيوت المغتربات، وأنشأ ثلاثة قاعات للمناسبات فى جرجا. 
    - أنشأ مستشفى الأنبا مينا الخيرى بجرجا وله كثير من المشروعات التى خدمت الإيبارشية.
    - له خدمات إجتماعية كثيرة فكان مشاركًا الحزانى، وكان صدره حنونًا لأبعد الحدود. 
    تَوَحَّد في قرية المناهرة من ١٩٧٦م حتى ٦ يناير ١٩٨١م، وقام الأنبا مينا بإعادة جسد القديس القس عبد المسيح المقارى، من مدافن دير العذراء بجبل الطير إلى كنيسته الحالية.
    ورحل فى صباح يوم الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٠٣م الساعة ٧،٤٥ص بمستشفى الحياة بالقاهرة.
     
إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس مطـران جرجـا الانبا مينا انبا مينا

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