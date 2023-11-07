بالتزامن مع ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن الأنبا مينا مطران جرجا

تحتفل إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس بالذكرى العشرين لوفاة الأنبا مينا مطران جرجا، والذي وُلد باسم قزمان إسحق صرابامون فى قرية الرحمانية قبلى مركز نجع حمادى محافظة قنا فى 9 مايو 1919م من أبوين مسيحيين، والده كان يعمل بالزراعة، التحق بالمدرسة وحصل على الشهادة الابتدائية ثم عمل مع والده في مهنة الزراعة، وكذلك عمل ترزيًا، وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.

أبرز المعلومات عن مطران جرجا السابق