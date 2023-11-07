لماذا تديين القضية ؟

الايمان الدينى هو تلك العلاقة بين الإنسان المؤمن وبين الله. وهذه العلاقة لايعرفها ولايدرك كنهها غير الله سبحانه وتعالى وهذا المؤمن. وخصوصية تلك العلاقة الغير مدركة لأى اخر مهما كانت علاقة المؤمن به

غير ذلك الانتماء الجمعى للدين أى دين.

فلو كان عدد المؤمنين بأى دين مليار مثلا. فيمكن هنا أن نقول إن هناك علاقة خاصة وايمان خاص بهذا الدين يصل إلى مليار أيمان وعلاقة خاصة مع الله. وهذا غير الانتماء الجمعى باسم الدين. فعدد المسيحيين مثلا فى العالم هو عدد تلك العلاقة الخاصة مع الله وذلك غير الانتماء الجمعى باسم الدين أى دين. فالعلاقة خاصة أما الانتماء فهو عام. العلاقة الخاصة يحكمها رؤية وفكر وإيمان صاحب هذه العلاقة. اما الانتماء الجمعى هو الذى حول الدين إلى ايدلوجية باسم الدين وكل دين.

وهذه الايدلوجية غير الايمان. فهى ( الفكر المنغلق على رؤية بذاتها والايمان بصحتها مع رفض أى فكر اخر حتى مع نفس الدين ) هى التى تحرك وتسيطر على الانتماء الجمعى لاتباع أى دين. ويتدخل فى تحديد هويتها استغلالا للنص الدينى أجتهاد وتاريخ المؤسسات الدينية ويسيطر عليها مصالح التنظيمات التى تستغل الأديان لصالح تلك المصالح ( السياسية غالبا ) فتقود هذا الانتماء الجمعى فى كل زمان وكل مكان.

باسم الدين وفى الحقيقية باسم رؤيتهم واجتهادهم للنص الدينى تحقيقا لمصالحهم الذاتية ورؤيتهم السياسية والتنظيمية. ودليل ذلك هذه الحروب وتلك والمواجهات العسكرية التى تمت وتتم على مدى التاريخ باسم الاديان والاديان منها براء. وللاسف نرى الان هذا الاستغلال الدينى هو الصورة الظاهرة والمعلنة لتلك المواجهة بين حماس واسرائيل. وقد حول كل طرف المواجهة وكأنها حرب ومواجهة بين المسيحية والإسلام.

وهذا تحقيقا لمصالح كل طرف منهم ليس على حساب الطرف الآخر بل على حساب القيم والمبادئ الدينية التى أرادها الله سلاما واستقرارا وأمانا للبشرية والإنسانية جمعأ.

مع العلم أن التعددية الدينية التى أرادها الله تثبت التأكيد وليس النفى كما يروج لذلك المستفيدون.

فالغرب الاستعماري الأمريكى الاسرائيلى وتحقيقا لمصالحه فى المنطقة يستغل الدينى لصالح السياسى ويعزز هذا تلك القدرة العسكرية والاقتصادية التى تراكمت عبر استغلال الاخر الذى تم استعماره. وما نظريات صراع الحضارات وموقف امريكا والغرب والمنحاز إلى اسرائيل غير تأكيد لذلك. وبالطبع كانت حماس كفصيل سياسى استغلالا لاسم الإسلام.

تستغل الاسلام أيضا وكأنها تدافع عن الإسلام. وكلاهما يدرك أن الأديان يدافع عنها الله وليس هؤلاء المستفيدين. هنا هل فى صالح القضية الفلسطينية الان وفى ظل تلك الظروف والواقع الفلسطينى المفتت والواقع العربى الضعيف ( بسبب الانتهازيين الذين لايعرفون غير مصالحهم الخاصة على حساب القضية وعلى حساب الجمع العربى )

طرح القضية واقتصارها على الجانب الاسلامى فقط ؟ وهل هى قضية تأخذ اسم الاسلامي بسبب الدفاع عن الأقصى ؟ اهى قضية مسيحية

تحت مبرر الدفاع عن الاماكن المسيحية وهى الركن الاهم للمسيحية تاريخيا ؟ هى بالفعل لمن يريد ذلك ولكن هى أيضا وهذا هو الاهم أنها قضية سياسية ووطنية وعالمية وإنسانية اولا واخيرا. كما أن التزيد فى هذا الطرح يجعل مسيحيين الشرق خارج المعادلة. مع العلم أن القيادات التاريخية والسياسية والدينية الفلسطينية من المسيحيين الفلسطينيين لا يستطيع أحد انكار دورها التاريخى ومثل ذلك ( المطران كابوتشى ) الذى كان ينقل السلاح للمقاومة وتم الحكم عليه بالاعدام. واين المسيحيين العرب بشكل عام ولماذا يتم إخراجهم من المعادلة. ولماذا نترك الفرصة لمزيد من الصراع الدينى الذى لن يدفع ثمنه سوانا فى المنطقة وهو مايريدون ؟ القضية ياسادة وخاصة فى ظل الظروف الغير مواتية عربيا واقيلميا ودوليا تحتم علينا إسقاط الأهداف والمصالح الخاصة السياسية والتنظيمية التى تستغل الدين وتستغل القضية لمصالحها على حساب القضية والمنطقة والتاريخ. حمى الله مصر المستهدفة الان وحمى شعبها العظيم الصابر.