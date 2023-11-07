الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"Cbc" تعرض البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي "30 يومًا تحت القصف"

Cbc
Cbc

طرحت شبكة قنوات cbc البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي “30 يوما تحت القصف”، والمقرر عرضه عصر اليوم الثلاثاء.

https://fb.watch/o9EuTQdERZ/?mibextid=Nif5oz

ونشرت cbc مقاطع من الفيلم الذي يظهر بشاعة ما يتعرض له أهالي قطاع غزة من قصف وإطلاق الرصاص الحي على المدنيين العزل من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة قتوات "cbc" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البرومو الدعائي للعمل، متبوعًا بتعليق:"انتظروا الفيلم الوثائقي 30 يوم تحت القصف وتوثيق لجرائم الاحــتلال الإسرائــيلي في قطاع غزة بحق المدنيين لمدة شهر كامل اليوم 2:30 ظهرًا على CBC". 

تفاصيل الفيلم الوثائقي "ثلاثون يومًا" 

و تعرض قناة "CBC"، اليوم  الثلاثاء في الثانية والنصف ظهرًا، فيلمًا وثائقيًا عن "ثلاثون يومًا تحت القصف".

يوثق الفيلم الانتهاكات والمجازر التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود القيادة المصرية سياسيًا ودبلوماسيًا لوقف الحرب.

يروي ضيوف الفيلم سيناريو قطاع غزة ما بعد الحرب، ومصير الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتياهو، ومستقبل منطقة الشرق الأوسط في ظل نتائج الأوضاع الراهنة، ولماذا يخشى قادة الاحتلال غضب مصر.

كما تعرض قناة "CBC"، اليوم  الثلاثاء في الخامسة والنصف ظهرًا، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مسافة السكة" عن المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب المصري إلى أشقائهم في قطاع غزة.

يوثق الفيلم بداية من التوجيه الرئاسي، مرورًا بتجهيز المساعدات وشحنها إلى معبر رفح، وكواليس اعتصام المتطوعين على بوابات المعبر أثناء رفض قوات الاحتلال مرور شاحنات المساعدات، انتهاء بدخولها واستلام أهلنا في غزة للمساعدات ووصول الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.

يروي ضيوف الفيلم كيف تعاملت الدولة بمبدأ مسافة السكة لإنقاذ الأشقاء في قطاع غزة من معرفة الاحتياجات الضرورية إلى استلام المساعدات من كافة أنحاء الجمهورية، وتجهيز مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الدولية.

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