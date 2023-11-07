الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: إسرائيل تقطع كافة أشكال الكهرباء كعقاب جماعي لغزة

ظافر ملحم
ظافر ملحم

تحدث ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، عن سلاح الطاقة التي تستخدمه إسرائيل للضغط على قطاع غزة بمنع وصوله بالإضافة إلى استخدام الخلايا الشمسية أيضا، معلقًا “اسرائيل تشن حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى إبادة للشجر والحجر والبشر، وقد سقط 1000 شهيد أمس فقط”.

إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بارتكاب جرائمها في قطاع غزة

وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بارتكاب جرائمها في قطاع غزة، كما تستخدم للعقاب الجماعي عن طريق قطع الطاقة الكهربائية، فإذا نجا أحدهم من القصف وكان جريحا ليذهب للمستشفى لتلقي العلاج يستشهد بسبب استهداف الوقود الذي يوفر الكهرباء لتلك المشافي.

 الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خلايا الطاقة الشمسية

وتابع "ملحم" أن هناك عددا كبيرا من المشافي توقف عن العمل في قطاع غزة إثر نفاد الوقود، ويرجع ذلك بسبب انعدام الطاقة الكهربائية، حتى الخلايا الشمسية لم يتركها الاحتلال الإسرائيلي والتي تقدم حوالي 5% من الطاقة المتواجدة في قطاع غزة ليتم استهدافها وتدميرها بالكامل من قبل طائراته الحربية.

وأشار، إلى أن قطاع غزة كان يعاني من نقص في موارد الطاقة الكهربائية بحوالي 40 % قبل العدوان، مما جعل عدة جهات تلجأ بعد ذلك إلى الخلايا الشمسية، مثل المنشآت الصحية والحيوية ومضخات المياه وغيرها وهو ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصفه الآن وتدميره بالكامل.

وناشد رئيس الطاقة الفلسطيني، بأنه يجب إيصال الوقود إلى المناطق الحيوية في غزة لتشغيل خدماتها الأساسية للمواطنين.

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