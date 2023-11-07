الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة الزراعيين: استمرار فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية ديسمبر 2023

سيد خليفة
سيد خليفة

قالت النقابة العامة للمهن الزراعية، إنها مستمرة فى فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، حتى نهاية ديسمبر 2023، مشيرة إلى أنه يمكن لأى عضو بنقابة المهن الزراعية الاشتراك بالمشروع له ولأسرته "الأزواج – الأبناء حتى 26 عاما – الوالدين"، ليتمكن العضو الزراعى وأسرته من الاستفادة بميزات المشروع ابتداء من أول  يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر من العام المقبل، لافتة إلى أن العضو الزراعى يقوم بالتجديد له منفردا أو له ولأسرته سنويا فى نفس الموعد خلال أشهر " أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر"، لضمان مظلة علاجية له ولأسرته. 

وأشارت إلى أن المشروع متعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والأسنان لتغطية علاجية فعالة، ويغطى جميع انحاء الجمهورية، ويمكن الاستفادة من الاشتراك بالمشروع عن طريق تطبيق الخصومات المباشرة فى مراكز الأشعة والتحاليل والعمليات تصل إلى 70 % للعضو الزراعى، و60% للزوجة، والابناء و50% للوالدين.

آلية تقديم الخدمات

وأوضحت أن آلية تقديم الخدمات، هى: أن يقوم العضو بإرسال روشته التحاليل أو تقرير الطبيب لإجراء العمليات على أرقام الواتساب المخصصة للمشروع دون الحاجة للذهاب للنقابة، ثم تقوم النقابة بإرسال التحويل الإلكترونى للعضو من خلال الواتساب أيضا خلال 24 ساعة، وبذلك يحصل العضو على الخصم المباشر عند تقديم التحويل للجهة العلاجية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب إرسال صورة الكارنية للعضو، والروشتة والجهة المراد التحويل لها.

وكانت نظمت نقابة المهن الزراعية بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور سيد خليفة  نقيب الزراعيين فعالية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لسلسة الإنجازات غير المسبوقة عبر الدعم غير المسبوق لقطاع الزراعة، ومنها التوسع في زراعة القمح بتعميم استخدام التقاوي المنتقاة وزيادة الحقول الإرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة في زراعة المحصول، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على التوسع في منظومة تجفيف الطماطم لأغراض التصدير إلى الخارج، وزراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية وترشيد استهلاك مياه الري لزراعات قصب السكر.

نقابة المهن الزراعية محافظة الأقصر نقيب الزراعيين التقاوي مشروع الرعاية الصحية

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