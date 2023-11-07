الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يلتقي وزير الخارجية الفنزويلي لبحث فرص التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول  والثروة المعدنية، إيفان خيل بينتو وزير الخارجية الفنزويلى والوفد المرافق، والذى يزور مصر حالياً للقاء عدد من المسئولين لبحث عدد من الملفات المشتركة فى ظل رغبة بلاده القوية لتعميق التعاون مع مصر فى كافة المجالات، وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المحتملة بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

التأكيد على ضرورة وأهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الفنزويلية المشتركة

وأشار الوزير الفنزويلى إلى أنه أجرى مقابلة مثمرة مع عدة شركات مصرية تابعة لقطاع البترول، وتم التأكيد على ضرورة وأهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الفنزويلية المشتركة من جديد والتعاون المشترك مع شركات البترول المصرية، فى ظل الخبرات والإمكانات المتميزة التي تتمتع بها شركات القطاع فى التصميمات الهندسية وتنفيذ المشروعات البترولية وأيضاً فى مجال الخدمات البترولية.

 إمكانية توسعة التعاون مع الجانب المصري في مجال التعدين

و لفت "بينتو"  إلى أن فنزويلا تنتج حالياً حوالى مليون برميل زيت خام يومياً وتستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً وزيادة الصادرات، وأن المشروعات البترولية تتنامى حالياً فى فنزويلا بشكل سريع فى ظل مرحلة التعافى الاقتصادى التى تمر بها البلاد وهناك احتياج للخبرات الفنية والهندسية والإدارية المصرية فى هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية توسعة التعاون مع الجانب المصرى فى مجال التعدين فى ضوء تمتع بلاده بثروات تعدينية كبيرة غير مستغلة.

فيما أكد "الملا" على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين سياسياً واقتصادياً واستعداد قطاع البترول الكامل لدعم التعاون المشترك وتوسعته على أرض الواقع، لافتاً إلى أن شركات قطاع البترول المصرية اكتسبت خبرات ومؤهلات متميزة خلال السنوات الأخيرة فى تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها بمستويات احترافية عالمية.

 استقبال 70 مهندسا فنزويليا لتدريبهم نظرياً وعملياً فى مراكز تدريب شركة إنبي

 وأشار وزير البترول،  إلى أن قطاع البترول تعاون مع الجانب الفنزويلي في السابق فى تنفيذ عدة مشروعات، واستقبل أكثر من 70 مهندسا فنزويليا لتدريبهم نظرياً وعملياً فى مراكز تدريب شركة إنبي وعلى أتم استعداد لفتح قنوات وسبل التعاون مجدداً فى كافة مجالات العمل البترولى.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين فريق عمل من الجانبين لوضع خارطة طريق للتعاون خلال الفترة المقبلة فى المجالات البترولية المختلفة تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم فى هذا الاطار، وزيارة وفد من قطاع البترول المصري لفنزويلا لدراسة أوجه التعاون المقترحة على أرض الواقع.

حضر المباحثات المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة انبى والمهندس محمد نديم المدير التنفيذى لشركة ماريدايف للمشروعات البحرية

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