الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر بغزة: استشهاد 4 مسعفين وإصابة 25 وتدمير 14 سيارة إسعاف جراء العدوان

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

تحدث رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر بغزة، عن الأوضاع الصحية الأخيرة في قطاع غزة.

وأكد خلال مداخله هاتفية لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن هناك عشرات الشهداء في مختلف أنحاء القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر طوال ساعات الليل، متابعا “أننا نعاني نقصا شديدا في المستلزمات الطبية والأدوية في مختلف أنحاء القطاع”.

وأشار إلى أن الفرق الطبية والمستشفيات في قطاع غزة تعاني من استهداف متواصل ولا يوجد مسارات آمنة لأطقم الإسعاف وفرق الإغاثة مما أدى إلى استشهاد 4 مسعفين وإصابة نحو 25 آخرين وتدمير 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر حتى الآن.

وأضاف أن الإصابات تؤكد استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة خلال العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي ومن قبل ذلك أيضاً.

ونوه بأن جميع سكان قطاع غزة في مرمى القصف الإسرائيلي، والهيئات الدولية أيضا التي يلجأ إليها المدنيون تتعرض للعدوان.

العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الهلال الأحمر طوفات الأقصى إسرائيل

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