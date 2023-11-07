عادل حمودة يكشف لـ "صاحبة السعادة" سر نجاح القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن قناة القاهرة الإخبارية حققت نجاحًا باهرًا في تقديم الأخبار والتحليلات بموضوعية ومهنية، مستندة إلى مصداقيتها وثقة المشاهد بها.

وأضاف في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُبث على قناة "dmc"، أن القناة تميزت بتغطيتها للحرب في غزة، وأنها أظهرت وجهة نظر وطنية مصرية تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

وأوضح "حمودة" أن القناة استطاعت أن تنافس قنوات أخرى لها تاريخ أطول في الإعلام، وأنها استفادت من خبرة الأجيال الكبيرة التي تعمل فيها، والتي تقدم نصائحها للأجيال الجديدة عند الحاجة.

وأشار إلى أن هذا التوافق بين الأجيال هو ميراث روزاليوسف، التي تعتبر مدرسة إعلامية كبيرة في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن الموهبة هي العامل الأساسي للتميز والتفوق في هذا المجال.