الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: قنوات الأخبار تعكس السياسة الخارجية للدول التى تنتمى لها

أحمد الطاهري والإعلامية
أحمد الطاهري والإعلامية إسعاد يونس

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن العلاقة بين قنوات الأخبار والسياسة الخارجية للدول التي تتبعها.

وأوضح الطاهري، في حواره مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه لا يمكن فصل هذه القنوات عن المواقف والمصالح الدولية للدول التي تمولها وتدعمها، مثل bbc والجزيرة وغيرها، وأضاف أن القاهرة الإخبارية تسعى إلى أن تكون مرآة لشخصية مصر الدولية وتنقل صورة إيجابية عنها للعالم.

وتحدث الطاهري عن تجربة إنشاء القاهرة الإخبارية والتحديات التي واجهتها، وقال إنه تم الاستغناء عن الدعاية الكثيرة والاعتماد على العمل الجاد والمحتوى المتميز لجذب المشاهدين والنقاد.

وأشار إلى أنه تم فرز الشرائح المستهدفة بطريقة علمية وتقديم برامج تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وأكد أن القناة تحكم على نفسها بالنجاح أو الفشل بناء على مدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها.

إسعاد يونس صاحبة السعادة القاهرة الإخبارية الشركة المتحدة أحمد الطاهري

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