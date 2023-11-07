الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء محمد طلبة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تعامل دوريات الاحتلال معهم بعد 67

اللواء محمد طلبة،
اللواء محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر

قال اللواء محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه خلال رحلة العودة إلى مصر بعد حرب 67، التقى قوات الاحتلال 7 مرات، وكان وقتها عبدالناصر قد تنحى يوم 9 يونيو، ونزل الناس للشوارع، لافتًا إلى أن الاتحاد الاشتراكي لا يستطيع أن يجمع كل هؤلاء الناس.

وأضاف "طلبة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات الاحتلال بعد قرار وقف إطلاق النار، كان لا بد أن يتم رفع الأيدي لها حتى لا تطلق النار على الجنود.

ولفت إلى أن إحدى الدوريات كانت تضم سيارتين، جميعهم لا يتحدثون العربية إلا جندي واحد، وطلب منه ومن زميل آخر له أن يصعدا لسيارته واستخدمهما في عملية استطلاع المواقع التي مروا عليها لمدة ساعتين، مشيرًا إلى أنه استطلع مخزن للوقود، ومخزن مهندسين، وقاعدة صواريخ، وكان يعود ويخبره أنها فارغة.

إخفاء معلوماته العسكرية

وأشار إلى أنه أخفى معلوماته العسكرية عن الجندي الإسرائيلي، وأكد له أنه يتبقى له عام واحد ويغادر الجيش، فرد عليه الجندي الإسرائيلي بأن:"ناصر يريد الحرب ونحن لا نريد الحرب وناصر يقول هنرميكم في البحر"، موضحًا أنه عندما اقترب من قناة السويس تركهما على بعد 50 كيلو من قناة السويس.

اللواء محمد طلبة قوات الاحتلال دورية إسرائيلية الجندي الإسرائيلي استطلاع

مواد متعلقة

اللواء محمد طلبة لـ"الشاهد": حرب 67 كانت قاسية ويكشف تفاصيل انضمامه للواء 11

محمد فكرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل محاصرة قوات شارون فى "الدفرسوار"

العميد محمد فكرى لـ "الشاهد": إسرائيل فشلت فى ترويج حصار الثغرة كانتصار لهم

العميد محمد فكرى يروى لـ "الشاهد" لحظات وقف إطلاق النار على الجبهة

محمد فكرى لـ"الشاهد": الاحتلال حاول أن يثبت لأمريكا أنه الأقوى فانقلبت عليه

محمد فكرى يكشف لـ"الشاهد" كيف واجه الجيش الثالث حصاره من قبل الصهاينة؟

محمد فكرى لـ"الشاهد": الجيش المصرى ألحق خسائر كبيرة بإسرائيل فى المزرعة الصينية

العميد محمد فكرى يحكى لـ "الشاهد" مرحلة المفاوضات خلال حرب أكتوبر

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى