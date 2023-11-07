اللواء محمد طلبة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تعامل دوريات الاحتلال معهم بعد 67

قال اللواء محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه خلال رحلة العودة إلى مصر بعد حرب 67، التقى قوات الاحتلال 7 مرات، وكان وقتها عبدالناصر قد تنحى يوم 9 يونيو، ونزل الناس للشوارع، لافتًا إلى أن الاتحاد الاشتراكي لا يستطيع أن يجمع كل هؤلاء الناس.

وأضاف "طلبة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات الاحتلال بعد قرار وقف إطلاق النار، كان لا بد أن يتم رفع الأيدي لها حتى لا تطلق النار على الجنود.

ولفت إلى أن إحدى الدوريات كانت تضم سيارتين، جميعهم لا يتحدثون العربية إلا جندي واحد، وطلب منه ومن زميل آخر له أن يصعدا لسيارته واستخدمهما في عملية استطلاع المواقع التي مروا عليها لمدة ساعتين، مشيرًا إلى أنه استطلع مخزن للوقود، ومخزن مهندسين، وقاعدة صواريخ، وكان يعود ويخبره أنها فارغة.

إخفاء معلوماته العسكرية

وأشار إلى أنه أخفى معلوماته العسكرية عن الجندي الإسرائيلي، وأكد له أنه يتبقى له عام واحد ويغادر الجيش، فرد عليه الجندي الإسرائيلي بأن:"ناصر يريد الحرب ونحن لا نريد الحرب وناصر يقول هنرميكم في البحر"، موضحًا أنه عندما اقترب من قناة السويس تركهما على بعد 50 كيلو من قناة السويس.