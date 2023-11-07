الطاهرى: نقبل أن يفوتنا السبق ولا ننشر خبرا كاذبا

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، بالأساتذة والخبراء الذين يعملون في "القاهرة الإخبارية"، ووصفهم بالمحترفين والمتواضعين والسهلين في التعامل، مؤكدًا أنه يشعر بالارتياح والفخر بالتعامل مع الأستاذ عادل حمودة والأستاذ جمال عنايت، اللذين يعتبرهما من أساتذة الصحافة العربية ويحظيان بشهرة واسعة في الشرق والغرب.

وقال الطاهري، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، إنه يحترم قدر الأساتذة جيدا ويترك لهم حل أي خلاف قد ينشأ، مشيرا إلى أن لهما أرشيفا ضخما من المقالات والبرامج التي تعكس تاريخهما الصحفي الحافل.

وأشار إلى أنه شارك في تجهيز عدد خاص بمناسبة مرور 50 سنة على نصر أكتوبر، ووجد مقالات لعادل حمودة تعود إلى عام 1973، معتبرا أنه تحدى لأي صحفي أن يشتغل بنفس النشاط والحماسة.

وأضاف الطاهري أن جمال عنايت يقدم برنامجا مميزا بعنوان "ثم ماذا حدث"، ويستضيف فيه نخبة من الشخصيات العربية البارزة على شاشة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح أن القاعدة الأصيلة التي يتبعها في عمله هي أن يفوته السبق ولا أن ينشر خبرا كاذبا، وهو ما يحرص عليه في قناتي "إكسترا نيوز" و"القاهرة الإخبارية"، واختتم حديثه بالقول إن الجمهور يثق في الأخبار التي تظهر على شاشته، وهو ما يعتبره نجاحا كبيرا.