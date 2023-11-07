الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شادى كمال: المراسلون هم عين "القاهرة الإخبارية" فى العالم

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

كشف شادي كمال، رئيس غرفة الأخبار المركزية بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن دور المراسلين في تغطية الأحداث العالمية وتقديم الأخبار العاجلة والتحليلات والحوارات على شاشة القاهرة الإخبارية.

 

وأوضح كمال، في حوار خاص مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة دي إم سي، أن المراسلين يمثلون عين القناة في العواصم العالمية، ويمدون الغرفة الإخبارية بالمعلومات والصور والفيديوهات التي تمكنها من تطوير خدماتها وتقديم رسائل واضحة وموضوعية للمشاهدين.

 

وأشار كمال، إلى أن قطاع المراسلين كان أول العناصر التي تم اختيارها بعناية وتدريبها بمهنية، وذلك بالتعاون مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي أكد على أهمية الاعتماد على تدفق إخباري مستمر وموثوق.

إسعاد يونس صاحبة السعادة الشركة المتحدة القاهرة الإخبارية أحمد الطاهري

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