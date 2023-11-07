قديروف: مقاتلو "فاجنر" السابقون يتدربون مع قواتنا

قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، إن مجموعة كبيرة من مقاتلي "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة السابقين، بدأت التدريب مع قوات خاصة من منطقة الشيشان بجنوب روسيا.

ولعبت فاجنر دورًا بارزًا في بعض أعنف المعارك في الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن مستقبلها صار موضع تساؤل عندما قُتل رئيسها، يفجيني بريجوجين، في حادث تحطم طائرة في أغسطس بعد شهرين من قيادته تمردًا قصيرًا ضد مؤسسة الدفاع الروسية.



وقال "قديروف" في رسالة عبر تيليجرام إن مجموعة كبيرة من مقاتلي فاجنر السابقين يخضعون لتدريبات مكثفة مع قوات أحمد الخاصة.

وأضاف "أنا سعيد لأن مقاتلين يتمتعون بخبرة قتالية ممتازة وأثبتوا أنفسهم كمقاتلين شجعان وأكفاء انضموا اليوم إلى صفوف وحدة (أحمد)".

ونشر مقطع فيديو، مصحوبًا بموسيقى مثيرة، يظهر جنودًا في تدريبات قتالية وبعضهم يرتدي شارة فاجنر.

ولم يتضح عدد رجال فاجنر الذين شاركوا في التدريب أو ما إذا كان أي منهم سيبقى مع القوات الشيشانية بعد انتهائه.