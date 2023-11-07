الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسعاد يونس تهنئ "القاهرة الإخبارية" بنجاحها فى عامها الأول

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

أعربت الإعلامية إسعاد يونس، عن سعادتها وفخرها بنجاح قناة القاهرة الإخبارية في عامها الأول من البث، مشيدة بالجهود التي بذلها فريق العمل بقيادة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وقالت يونس، في حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة"، إن قناة القاهرة الإخبارية تميزت بالمصداقية والحياد والسرعة في نقل الأخبار، مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض القنوات الإخبارية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد والعالم.

 

وأضافت يونس، أنها تتابع القناة بانتظام، وتستمتع بالبرامج المتنوعة التي تقدمها، مثل "القاهرة اليوم" و"القاهرة في ساعة" و"القاهرة في أسبوع" وغيرها، مشيرة إلى أنها تجد فيها مصدرًا للمعرفة والتثقيف والترفيه.

 

واختتمت حديثها، بتوجيه التحية والتقدير لأحمد الطاهري وفريقه، متمنية لهم مزيدًا من التقدم والنجاح، ومؤكدة أن قناة القاهرة الإخبارية ستظل رافعة شعار "القاهرة تتحدث".

إسعاد يونس القاهرة الإخبارية أحمد الطاهري الشركة المتحدة صاحبة السعادة

الأكثر قراءة

عاجل.. حكومة الاحتلال: دخول 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

وزير النقل يدعو المستثمرين للاستثمار ويتعهد بتوفير الأراضى والتراخيص

لليوم الثانى.. إغلاق الطريقين "الصحراوى والدولى" من 4 فجرًا حتى وضوح الرؤية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر