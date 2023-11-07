إسعاد يونس تهنئ "القاهرة الإخبارية" بنجاحها فى عامها الأول

أعربت الإعلامية إسعاد يونس، عن سعادتها وفخرها بنجاح قناة القاهرة الإخبارية في عامها الأول من البث، مشيدة بالجهود التي بذلها فريق العمل بقيادة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت يونس، في حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة"، إن قناة القاهرة الإخبارية تميزت بالمصداقية والحياد والسرعة في نقل الأخبار، مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض القنوات الإخبارية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد والعالم.

وأضافت يونس، أنها تتابع القناة بانتظام، وتستمتع بالبرامج المتنوعة التي تقدمها، مثل "القاهرة اليوم" و"القاهرة في ساعة" و"القاهرة في أسبوع" وغيرها، مشيرة إلى أنها تجد فيها مصدرًا للمعرفة والتثقيف والترفيه.

واختتمت حديثها، بتوجيه التحية والتقدير لأحمد الطاهري وفريقه، متمنية لهم مزيدًا من التقدم والنجاح، ومؤكدة أن قناة القاهرة الإخبارية ستظل رافعة شعار "القاهرة تتحدث".