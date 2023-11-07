الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية و5 مخالفات للبناء بالغربية

حملات موسعة لإزالة
حملات موسعة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالغربية

شدد طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيًا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

حملات موسعة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالغربية

جاء ذلك أثناء متابعته من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

 إحالة  27 متعدي على الأراضي الزراعية للنيابة

وواصلت الجهات التنفيذية  في الغربية، تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 27 حالة تعدٍ على مساحة 23 سهم و22 قيراط و2 فدان ، وإزالة 5 حالات مخالفات للبناء على مساحة 580 م2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل  27 متعدي على الأراضي الزراعية و5 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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