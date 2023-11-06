الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف سبب إرسال أمريكا أكبر غواصة نووية للشرق الأوسط

الغواصة أوهايو أكبر
الغواصة أوهايو أكبر غواصة نووية

كشف اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، تفاصيل إرسال أمريكا الغواصة (أوهايو) أكبر غواصة نووية لديها في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الغواصة الأمريكية أوهايو أحدث مقاتلة بحرية في العالم الآن، والتي تحمل صواريخ برؤوس نووية، و154 صاروخ توماهوك. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الغواصة أوهايو يمكن أن تضرب أهدافا على بعد 7 آلاف كم، وتتميز بالتخفي والبقاء تحت الماء لفترات طويلة، مشددًا على أن تواجد الغواصة من أجل ردع تدخل إيران أو روسيا في الأزمة الفلسطينية.

أمريكا تحاول توفير تأمين دفاع جوي لإسرائيل

وتابع أن أمريكا تحاول توفير تأمين دفاع جوي واعتراض للمسيرات على إسرائيل، لافتاً إلى أن روسيا الآن مشتغلة بالحرب مع أوكرانيا، وبرغم التعاون الروسي - الإيراني في توريد الأسلحة والمسيرات لكن لا تعاون ظاهر حول الدخول في أزمة قطاع غزة. 

مدير الكلية البحرية الأسبق أمريكا غواصة نووية الشرق الأوسط تدخل إيران

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