محلل سياسي: أهالي غزة يعولون على مصر في إنهاء المجازر

قال يحيى قاعود، المحلل والباحث الفلسطيني إن حجم ومكانة مصر تجعل الفلسطينيين، خاصة أهالي غزة، يعولون بشكل كبير على دور مصر لإنهاء المجازر، معتبرًا أن الروابط الجغرافية تجعل مصر النافذة الوحيدة التي تربط أهالي بالعالم الخارجي.

وأضاف قاعود، لـ"الدستور":"ليس هذا وحسب، إنما التظاهرات التي خرجت في معظم الدول العربية كانت تطالب بدور وفعل مصري على الحدود مع قطاع غز، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، الذي يقترب للمجاعة والكارثة الطبية بعد انقضاء الشهر الأول على بدء الإبادة الجماعية، فهذا يؤكد أن مصر أكثر الدول المعنية بالقضية الفلسطينية".

اقرا ايضًا:

انتقادات مباشرة من "العمال البريطانى" لحكومة الاحتلال بسبب غزة