بابا الفاتيكان يتوسل من أجل إيقاف الحرب على غزة

واصل بابا الفاتيكان فرانسيس، توسلاته من أجل الهدنة الإنسانية في غزة، لوقف آلة القتل الصهيونية التي خلفت آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين.

البابا طالب أيضا بإنهاء الحرب ووقف التصعيد في قطاع غزة بعد 30 يوميا من القصف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية.

وأكد البابا فرنسيس أنه يفكر في الوضع الخطير في فلسطين، حيث فقد الكثير من الناس حياتهم.. «بسم الله، أتوسل إليكم أن تتوقفوا، توقفوا عن استخدام الأسلحة».

وأضاف البابا: آمل أن يتم اتباع السبل لتجنب تصعيد الصراع بشكل كامل.

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس مع عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة، ما أدى إلى اختراق الحدود وتسبب في وقوع إصابات في المجتمعات الإسرائيلية المجاورة.

وشنت إسرائيل سلسلة هجمات وحشية ضد المدنيين مستخدمة أسلحة محرمة دوليا وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص.

وتنفذ قوات الدفاع الإسرائيلية عمليات برية في الجزء الشمالي من قطاع غزة، بزعم القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن.