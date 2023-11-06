الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مستشفى العودة بغزة: نحن على وشك الخروج عن الخدمة لقلة السولار

غزة
غزة

قال أحمد مهنا، مدير مستشفى العودة بغزة، إن المرحلة الراهنة في مستشفيات القطاع خطيرة بصورة كبيرة، حيث إن مستشفى العودة من القطاع الأهلي ويتم التعامل داخل المستشفى مع الإصابات والجرحى القادمين من شمال غزة، الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على المناطق السكنية بغزة.

الوضع الصحي في خطر

وأكد أحمد مهنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن مستشفى العودة من المستشفيات التي تستقبل حالات الولادة بمنطقة شمال القطاع، هذا علاوة عن استقبالها لأكثر من 1750 إصابة وجريح منذ بداية الحرب وحتى الآن، وهذه الجهود الكبيرة لا تتوافق مع صغر حجم وإمكانات المستشفى على الإطلاق.

قدرة المستشفيات الاستيعابية

وأضاف في حديثه، أن الطاقم الطبي يعمل على قدم وساق على مدار الساعة من أجل إغاثة المصابين الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض، معبرًا: "تم استهداف اليوم مستشفى الشفاء وبالتالي عدد الجرحى في تزايد مستمر وعدد الحالات المصابة يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات". 

وتابع: "هذا المستشفى يعمل بالطاقة الكهربائية، لذا قلة توافر السولار يعني دخول هذا المستشفى في دائرة الخطر، حيث إنه على وشك التوقف عن العمل بالرغم من العدد الكبير من المصابين المتواجدين به". 

مستشفى العودة بغزة أحمد مهنا مستشفيات غزة مساء دى ام سى دي ام سي

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