الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الخارجية: أمريكا غير قادرة على إيقاف الحرب فى غزة ورسائلها مشوشة

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الرسائل الأمريكية لإسرائيل غير قادرة على إيقاف الحرب وهى رسائل مشوشة ولا تؤدي لوقف العدوان ولا توفر الحماية للنساء والأطفال الذين يتعرضون للقتل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من المطلوب أن تضطلع الدول بمسئولياتها وأن تتحرك وأن ترسل برسائل تدعو لاحترام القانون الدولي.

رسائل سامح شكري لـ"بوريل" حول الوضع الإنساني بغزة

وأكد أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد خلال مداخلته مع جوزيف بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قبل اجتماعه مع دول السبع غدًا، على الرسائل المرتبطة بالوضع الإنساني، لأن هناك حاجة لرفع المساعدات الإنسانية ورفع المساعدات الغذائية والدوائية لتقديمها لقطاع غزة، ومطلوب زيادة هذه الأعداد.

وأوضح أن وزير الخارجية طالب بأن تقوم الدول المانحة بواجباتها، لأن خريطة الدول التي قدمت المساعدات لغزة هي دول نامية وإسلامية وعربية، ومصر على قمة الصدارة في المساعدات وقدمت 5 آلاف طن مساعدات ومطلوب من الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان أن تكثف من المساعدات التي تقدمها.

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