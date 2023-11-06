24 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى غزة خلال ساعات

قال أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة في قطاع غزة خلال ساعات قليلة، وذلك يتطلب منا ضرورة الانحياز والانفعال تجاه ضحايا هذه الحرب الشرسة، فالهجوم الإسرائيلي يشمل كل شيء فلسطيني، من عمران أو إنسان أو غيرهما.

وأوضح عوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، أن إسرائيل تعتمد في حربها على غزة والضفة الغربية على فكرة التطهير العرقي والإحلال والطرد، وهي الآن تريد أن تنجح في ذلك بشكل كامل؛ لأن هذه أفكار حقيقية في عمق الفكر الصهيوني.