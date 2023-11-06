قائمة المكرمين بالدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أسماء المكرمين ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامته في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٣٠ من نفس الشهر الجاري.

وجاءت قائمة المكرمين التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان كالتالي:

الفنانة سميرة محسن

الفنان ياسر صادق

الفنان حمزة العيلي

الفنان والمخرج الكويتي عبد الله عبد الرسول

الفنان السوري اسعد فضه

الفنان السعودي عبد الاله السماني

الفنانة التونسية دليلة مفتاحي

الفنانة ميمي جمال

الكاتب والمؤرخ عمرو نوارة

الكاتب والمخرج عماد الشنفري

ويحضر المؤتمر كلًا من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنانة ريم أحمد، والفنان طه خليفة،والفنان محمد صلاح آدم.

بالاضافة إلى بعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم: الفنان الدكتور مجدي كامل، والمنتج هشام سليمان الأمين العام للجنة العليا للمهرجان، والكاتب الصحفي وائل السمري، والكاتب الصحفي ضياء دندش، والمخرج عادل عبده.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.