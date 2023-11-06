«التصديرى للصناعات الغذائية»: إنتاج المكرونة يغطى الطلب المحلى.. ونصدر إلى 100 دولة

قال أحمد السباعى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مصر تصدر المكرونة إلى أكثر من ١٠٠ دولة، حيث تستحوذ إفريقيا على نصيب الأسد من صادرات المكرونة من مصر والدول العربية، فيما يتوزع باقى الصادرات على باقى دول العالم بأكثر من ٣٢ ألف طن سنويًا.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن المنتج المصرى من المكرونة نجح فى دخول نحو ١٠٤ دول خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى الآن، كما يتم تصديره إلى تركيا، التى تعد من أكبر المنافسين للمنتج المصرى فى السوق الإفريقية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى من المكرونة يبلغ مليون طن، وأن النسبة الأكبر منها معبأة، والتى تسجل أكثر من ٧٥٠ ألف طن، فيما يخصص باقى الكميات للمطاعم ومحال الكشرى ومحال العلافة والحبوب.

ولفت إلى أن أكبر مصدر للمكرونة عالميًا إيطاليا، فيما تقدمت تركيا، خلال السنوات الأخيرة، لتستحوذ على المركز الثانى بنحو ١.٤ مليون طن، كما ارتفعت خلال ٣ سنوات فقط من ٣٠٠ مليون دولار لتقارب المليار دولار حاليًا، مبينًا أن صادرات مصر من المكرونة سجلت نحو ٥٧.٣ مليون دولار خلال ٢٠٢١، فيما تراجعت إلى ٤٢ مليون دولار خلال ٢٠٢٢ نتيجة لحظر تصدير المنتج.

وحظرت مصر تصدير المكرونة لمدة ٦ أشهر خلال ٢٠٢٢، ضمن قرار أصدرته وزارة التجارة والصناعة رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعها، فيما انتهى العمل بالقرار فى سبتمبر من العام نفسه.

وذكر «السباعى» أن صادرات المكرونة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الجارى، فى ظل الطلب المرتفع من قبل أسواق إفريقيا، مشددًا على أن صناعة المكرونة تعتبر من الصناعات المهمة فى مصر، حيث تشتهر مصر بإنتاج واستهلاك كميات كبيرة من المكرونة، وتعد المكرونة جزءًا أساسيًا من النظام الغذائى المصرى.

وقال إن السوق المصرية تتوافر بها مجموعة واسعة من أنواع المكرونة، بما فى ذلك المكرونة القصيرة والمكرونة الطويلة والمكرونة بأشكال مختلفة، كما يتم تصدير المكرونة المصرية إلى العديد من البلدان الأخرى.

وأضاف أن زيمبابوى «روديسيا الجنوبية» استحوذت على المركز الأول فى أكبر الدول المستوردة للمكرونة من مصر خلال العام الماضى، بنحو ٩.٩ ملايين دولار، فيما جاءت كينيا فى المركز الثانى بنحو ٨.٣ ملايين دولار، لافتًا إلى أن أوغندا كانت ثالث أكبر مستورد للمكرونة من مصر بنحو ٧.٨ ملايين دولار فى ٢٠٢٢، ثم فى المركز الرابع جاء اليمن بنحو ٤.١ مليون دولار.

واحتلت مدغشقر المركز الخامس فى قائمة أكبر المستوردين للمكرونة من مصر خلال العام الماضى.

ونوه إلى وجود قفزة فى الطلب على المكرونة المصرية من قبل السودان خلال العام الجارى، فى ظل اندلاع الأحداث بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسهم فى رفع طاقات الإنتاج لدى المصانع المنتجة للمكرونة.

وأوضح أن السودان كان أكثر الدول نموًا فى الطلب على صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، كما احتلت المركز الأول فى قائمة أكبر مستوردى الصناعات الغذائية من مصر خلال نفس الفترة. وأكد «السباعى» اهتمام الدولة المصرية بتطوير صناعة المكرونة وزيادة إنتاجها، حيث تقدم الدعم والتشجيع للشركات المصنعة، وتسعى لتحسين جودة المنتجات وتطوير العملية الإنتاجية، كما تسهم صناعة المكرونة فى توفير فرص عمل للعديد من العاملين فى هذا القطاع.

وفيما يخص مقاطعة المستهلكين غالبية المنتجات الغذائية المستوردة أو شركات عالمية فى مصر، شدد على أن النسبة الأكبر من المكرونة هى صناعة مصرية لشركات مصرية واستثمارات عربية مشتركة تتجاوز ٩٥٪، فيما تستورد نسبة ضئيلة من المكرونة الإيطالية بأسعار مرتفعة عن السوق لشريحة محدودة من المستهلكين.