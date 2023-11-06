عضو المركز المصرى للفكر والدراسات: الحزب الديمقراطى الأمريكى يشهد انقسامًا كبيرًا بسبب غزة

قال الدكتور محمد كمال، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك العديد من العواصم الغربية، سواء مؤسسات حكومية أو مراكز أو أبحاث، بدأت تطرح مجموعة من الأفكار فيما يتعلق بمستقبل غزة، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو وجود تحولات ضخمة جدًا بدأت تحدث في هذه المجتمعات، وخاصة على مستوى الرأي العام.

وأضاف الدكتور محمد كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه على سبيل المثال يوجد في الولايات المتحدة انقسام كبير داخل الحزب الديمقراطي، وهو حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس بايدن، لافتًا إلى أن شباب الحزب رافض تمامًا السياسة المتحيزة للرئيس بايدن وتأييده المطلق لإسرائيل.

وأوضح أنه توجد جماعات أساسية، لافتًا إلى أن جزءًا من الحزب الديمقراطي ومنهم على سبيل المثال الأمريكيون السود والأمريكيون من أصل إفريقي، أيضًا يؤيدون القضية الفلسطينية ويرفضون موقف بايدن.

وأشار إلى أننا شاهدنا الرئيس السابق أوباما يتحدث بلغة غير مسبوقة، حتى بشخصية سياسية، حيث تكلم عن رفض إزهاق الأرواح المدنية الذي قامت به حماس، لكنه أيضًا ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته أصبحت لا تُطاق.