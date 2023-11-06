الرئاسة الفلسطينية: أمريكا لم تنفذ أيًا من وعودها بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

أكد الدكتور إبراهيم أبو ريدة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، ضرورة التزام الشرعية الدولية والعربية بنشر السلام في كل ربوع المنطقة.

وأضاف إبراهيم أبو ريدة خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل: أخبرنا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن الهجمات على قطاع غزة بدعم من الحكومة الإسرائيلية.

وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يمكن الحديث عن أي موضوع آخر.

وأفاد إبراهيم أبو ريدة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذ أيا من وعودها بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشددا أنه على الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها.

واستكمل: لا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة، وما تقوم به إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس.