أبو ريدة: القدس يجب أن تكون فلسطينية عربية

أكد الدكتور إبراهيم أبو ريدة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يمكن الحديث في أي موضوع آخر.

تجاوز أفعال إسرائيل حق الدفاع عن النفس

وأشار خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل، إلى أنه لا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة، مشددا أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، بأنه لا يمكن المساس بالمشروع الوطني الفلسطيني، كما أن الأمور ستتفاقم ما دام الدعم الأمريكي لإسرائيل قائما.

وتابع: نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والشعب الفلسطيني لا يقبل تبديل أرضه بأخرى، لافتا إلى أن المشروع الوطني الفلسطيني يتمثل في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.

واستكمل: القدس يجب أن تكون فلسطينية عربية، وحذرنا مرارا وتكرارا من استمرار العدوان الإسرائيلي.