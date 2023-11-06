الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو ريدة: القدس يجب أن تكون فلسطينية عربية

القدس
القدس

أكد الدكتور إبراهيم أبو ريدة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يمكن الحديث في أي موضوع آخر.

تجاوز أفعال إسرائيل حق الدفاع عن النفس

وأشار خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل، إلى أنه لا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة، مشددا أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، بأنه لا يمكن المساس بالمشروع الوطني الفلسطيني، كما أن الأمور ستتفاقم ما دام الدعم الأمريكي لإسرائيل قائما.

وتابع: نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والشعب الفلسطيني لا يقبل تبديل أرضه بأخرى، لافتا إلى أن المشروع الوطني الفلسطيني يتمثل في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.

واستكمل: القدس يجب أن تكون فلسطينية عربية، وحذرنا مرارا وتكرارا من استمرار العدوان الإسرائيلي.

الرئاسة الفلسطينية وقف إطلاق النار إسرائيل القدس العدوان الإسرائيلى

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: ساعات قليلة على إيقاف العمل بالمرافق الطبية فى غزة

القاهرة الإخبارية: تجهيز نحو 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف مستشفى الطب النفسى فى قطاع غزة

نائب عن تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالنووي: تهديد صريح بسبب صمت المجتمع الدولي

استشهاد 9770 فلسطينيًا بينهم 4800 طفل فى غارات الاحتلال على غزة

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيريه التركي والأردني الأوضاع في قطاع غزة

محمود عباس: العدوان على غزة "حرب إبادة جماعية"

الصحة الفلسطينية: أهالى غزة يعتمدون على الآبار المحلية كمصدر للشرب

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

أحمد فتوح في الأهلي.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

الأونروا لـ"الدستور": حجم التدمير كبير فى غزة والقطاع فى حاجة للمساعدات

اتخانقوا في الفرح.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بسلاح أبيض في أسوان

مقتل مزارع وإصابة طالبة في مشاجرة بسوهاج

مزقاه ب 20 طعنة.. استمرار حبس سيدة وابنتها قتلا بائع في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية