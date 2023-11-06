الكنيسة تفتتح مبنى خدمات في إيبارشية برنموث بجنوبي إنجلترا

صلى الأنبا أنتوني أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا قداس الأحد الرابع من شهر بابة أمس في كنيسة القديسين بطرس وبولس بمدينة برنموث بجنوبي إنجلترا، وخلاله رسم نيافته تسعة شمامسة جدد برتبة إبصالتس. كما دشن بعض أواني المذبح.

وعقب القداس افتتح مبنى الخدمات التابع للكنيسة ذاتها، وذلك لخدمة شعب الكنيسة.

كان العمل في مبنى الخدمات قد بدأ عام 2018 ولكنه توقف لأسباب متعددة، حتى انتهى العمل واكتمل مؤخرًا.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا خلال الأسبوع الجاري، الدورة الثانية للمؤتمر السنوي لشباب الإيبارشية بمدينة نورماندى الفرنسية، بمشاركة 166 شابًا وشابة من أبنائها.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوكستر والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والأب القس أنجيلوس ويصا من إيبارشية باريس.

تضمن المؤتمر إلى جانب القداس اليومي، والمحاضرات، ورش عمل وجلسات للأسئلة والأجوبة وفقرات المواهب، والترانيم والتسبحة وزيارات لأماكن سياحية بمدينة نورماندي.