الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية بسبب الحرب على غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الحرب على قطاع غزة تشكل تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية لإنهاء الصراع.

وقال الرقب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إن قوات الاحتلال تدرك صعوبة الهجوم على الأنفاق التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأنها تواجه مقاومة شرسة من قبل المجاهدين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى استنزاف قوات المقاومة عن طريق تمديد مدة الحرب، ولكن نتنياهو يرفض ذلك، خوفًا من فقدان شعبيته ومواجهة انتقادات حادة من الرأي العام الإسرائيلي.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي جامعة القدس قطاع غزة صالة التحرير المقاومة الفلسطينية الأنفاق

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