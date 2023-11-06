مراسل "إكسترا نيوز" يكشف آخر التطورات فى معبر رفح البرى

أوضح عوض الغنام، مراسل قناة extra news، آخر التطورات في معبر رفح البر، قائلًا: "إن اليوم يشهد تحولًا نسبيًا بالنسبة إلى دخول الأجانب وكذلك المصابين، بعكس اليومين الماضيين نظرًا للظروف التي حالت دون وصول المصابين والجرحى إلى معبر رفح في ضوء الانتهاكات التي مُورست بشكلِ كبير للغاية، مما حال دون وصول فرق الإسعاف إلى المعبر المصري".

وأضاف عوض الغنام، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن اليوم يشهد تطورًا ملموسًا في هذه الإشكالية، وذلك من تدخل الصليب الأحمر على الخط من خلال قيام الصليب الأحمر برعاية كل سيارات الإسعاف التي انطلقت من أماكن عدة في غزة حتى وصولها إلى المعبر المصري.

وأوضح أن extra news، كان لها لقاء مع عدد من المسعفين الذين قادوا السيارات التي تحمل هؤلاء المصابين إلى حيث نحن متواجدين الآن ووصفوا لنا عبء المشوار الذين قطعوه من كل أنحاء غزة حتى الوصول بهؤلاء الجرحى إلى حيث نحن متواجدين، مؤكدين أن قطاع الإسعاف شبه انهار بالكامل، وهناك بعض الأماكن والمدن داخل غزة لا يوجد بها أصلًا سيارات إسعاف، فيتم نقل هؤلاء الجرحى على سيارات أو يتم استدعاء سيارات إسعاف من أماكن بعيدة حتى يتم نقل هؤلاء المصابين.