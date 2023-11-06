أيمن الرقب: الاحتلال يفصل شمال غزة عن جنوبها ويقصف محطات المياه

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تقسيم قطاع غزة إلى شطرين والاقتراب منه بريًا وبحريًا، مستخدما آلاف الأطنان من المتفجرات والصواريخ.

وأوضح الرقب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاحتلال فشل في التوغل بريا في غزة وفي فكرة التهجير والنزوح، وأن المقاومة تنتظره حال دخوله، مشيرًا إلى أن الحرب تشكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو وتسبب له خسائر متتالية.

وأشاد الرقب بالموقف المصري الواضح والرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري من قطاع غزة، موجهًا الشكر لمصر على جهودها السياسية والإنسانية.

وأضاف الرقب أن هناك ضغوطًا كبيرة على نتنياهو في الشارع الإسرائيلي، خاصة من قبل أهالي الأسرى والمفقودين، مؤكدًا أنه لا توجد رؤية له في ذلكت وأنه يكابر ولا يتحمل مسئولية بلده.