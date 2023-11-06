الصحة الفلسطينية: 4 شهداء بنيران الاحتلال فى طولكرم

أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول شهيد رابع من نفس عملية الاغتيال التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، واستقرار الحالة الصحية للجريح الخامس، وهو طفل (14 عامًا) وأصيب بالصدر.

كانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال في طولكرم.

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، إن الكارثة في قطاع غزة تتفاقم مع عدم قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين والمرضى، نتيجة نقص الإمدادات الطبية والوقود.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، أن شهرًا كاملًا مر على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة أكثر من 10 آلاف شهيد، وآلاف الجرحى.

وتابعت أن قوات الاحتلال لا تزال تستهدف المستشفيات بقصد تدميرها وقتل من بداخلها من مرضى وأطباء ونازحين، لرفع حصيلة الضحايا.