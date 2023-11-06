الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أيادي ملطخة بالدماء".. كيف تضامنت مكتبات العالم مع غزة؟

مكتبات العالم
مكتبات العالم

تضامنت العديد من المكتبات في جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والقدس.

وقد اتخذت مكتبات العالم العديد من أشكال التضامن مع غزة، منها: جمع التبرعات حيث جمعت التبرعات المالية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة، وتنظيم الفعاليات، فقد نظمت العديد من المكتبات فعاليات ثقافية وفنية للتضامن مع غزة، مثل المعارض الفنية، والعروض المسرحية، والندوات.

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كما دعمت بعض المكتبات الداعمة والمناصرة لقطاع غزة بإطلاق حملات إعلامية للتعريف بالقضية الفلسطينية، ولفت الانتباه إلى معاناة الشعب الفلسطيني.

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مكتبة الهولوكست في لندن
كان لمكتبة الهولوكست في لندن بصمات في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني، فقد وضع المتظاهرون فى لندن تضامنًا مع غزة بصمات لكفوف حمراء على لافتة مكتبة وينر للهولوكوست التي تقع فى ميدان راسل بلندن، لتعبيرهم عن دعمهم وحبهم لغزة، بالتزامن مع المظاهرات التى تقام فى جميع أنحاء لندن تعبيرًا عن تأييدهم للشعب الفلسطينى، جراء القصف الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلى. 

مكتبة الإسكندرية في مصر
من جانبها، نظمت  مكتبة الإسكندرية العديد من الندوات التي تدعم القضية الفلسطينية وتتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ندوة "مصر والقضية الفلسطينية"، أكتوبر الماضي من العام الجاري 2023، لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني في محنته.

مكتبة صعدة في اليمن
من جانبها، نظم مكتب الثقافة بمحافظة صعدة باليمن حفلة شعرية تضامنًا مع غزة، السبت 4 نوفمبر 2023، لكوكبة من شعراء المحافظة تضامنًا مع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، وألقى الشعراء عددًا من القصائد الشعرية المعبّرة عن تضامن أبناء الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني كقضية أساسية ومركزية ومبدأ ثابت، وتناولت القصائد التأكيد على وجوب نصرة الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

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