الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء اليونان يدعو لهدنة إنسانية فى غزة

كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الإثنين، عن قلقه على سلامة المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني، داعيًا إلى هدنة إنسانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن ميتسوتاكيس أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أجرى جولة في الشرق الأوسط لبحث الأوضاع في المنطقة.

وأوضح أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب ميتسوتاكيس عن وجهة نظر أثينا بشأن «حق فلسطين وإسرائيل في الدفاع عن نفسيهما».

وعبر عن قلق بلاده المتزايد بشأن أمن المدنيين في قطاع غزة، وشدد على ضرورة الإعلان عن هدنة إنسانية، وتقديم المساعدات اللازمة لقطاع غزة دون انقطاع.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سلامة المدنيين غزة قطاع غزة أنتوني بلينكن

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