أستاذ قانون دولى: الاحتلال الإسرائيلى يسعى لنكبة جديدة فى غزة

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، من القدس المحتلة، لاشك أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي، يتماشي مع فكر ومخططات الكيان الصهيوني، والتي تتمثل في التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأضاف نسيبه، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الأخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لنكبة جديدة، وهذا ما نشاهده في القصف العشوائي للسكان والمستشفيات.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن ما يحدث في قطاع غزة، ما هو إلا جريمة كبيرة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا العدوان الغاشم الذي لم يترك أي شىء في غزة.