الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من الحبس للإعدام.. محطات في قضية طبيب الساحل أسامة صبور

طبيب الساحل
طبيب الساحل

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، الإثنين، الستار عن قضية محاكمة المتهمين الثلاثة بقضية قتل "طبيب الساحل" بعد إحالتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وذلك بعد مرور 6 أشهر منذ  مقتل د.أسامة صبور المعروف إعلاميًا بطبيب الساحل على يد زميله المتهم الأول أحمد. ش32 سنة، محبوس طبيب بمعهد ناصر والمتهم الثاني أحمد.ف 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة (محامية).

_حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل 

في 18 يونيو 2023، أمرت النيابة بحبس المتهمين بقتل الطبيب أسامة صبور -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر وذلك بعد ما أخطرت النيابة فى اليوم الرابع من ذات الشهر باختفاءه، إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.

واستخدمت الأجهزة الأمنية التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه المتهم أحمد شحتة طبيب عظام بذات المستشفى، فانتقلت الشرطة لمقر عيادة الأخير بدائرة القسم.

تبين لرجال الأمن وجود آثار ترميمات بالعيادة وحفر حديث وأجوله تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة، فاشتبهت لذلك في وجود جثمان طبيب الساحل مدفون بها فأخطرت النيابة العامة.

وانتقلت النيابة لمقر عيادة المتهم لمعاينتها وفي رفقتها الطبيب الشرعي وأحد المختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث تبينت بالوصول إليها انبعاث رائحة كريهة منها.

وعثرت النيابة على آثار دماء فيها، وأدوات حفر وهدم مخبأة سبق استخدامها، ومخلفات للحفر، والعديد من الملاءات الطبية، وتمكنت  أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف.

_ إحالة المتهمين ومحاكمتهم محاكمة عاجلة 

وبعد الانتهاء التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة،  أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل طبيب العظام أسامة صبور المعروف إعلاميا بطبيب الساحل  للجنايات بتهمة القتل العمد.

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