وكيل "صحة سوهاج" يواصل زياراته التفقدية المسائية لمستشفيات المحافظة

واصل الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زياراته التفقدية لمستشفيات سوهاج والتي بدأها منذ توليه منصبه منذ أيام.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة تفقد المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل بها.



ورافقه أثناء الزيارة الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وزار وكيل الوزارة ومرافقيه مستشفيات الأمانة العامة، حيث زار الوفد مركز القلب والجهاز الهضمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وكان في استقباله الدكتور محمد خليفه مدير المركز وعدد من الاطباء وتم تفقد اقسام العنايات وقسطره القلب والأقسام الداخليه ومناظير الجهاز الهضمي وغيرها من الأقسام واشاد وكيل وزارة الصحة بمستوى المركز ونظام العمل به وسياسات مكافحة العدوى وانتظام الأطقم الطبيه وخلال الزياره ناقش وكيل الوزارة عدد من المرضى المقيمين بالمركز، وكذلك المترددين بالاستقبال وأشاد جميعهم بالخدمة المقدمة لهم وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات والنظام والمعاملة الحسنة.

كما جرى أيضا زيارة مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وكان في استقبال الوفد الدكتور أكرم عاشور مدير المستشفى وعدد من أطباء المستشفى وتم تفقد قسم الاستقبال وغرف الإقامة الداخلية للمرضي والمغسلة والمطبخ وغرفة المحولات والملاعب.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بمستوى المستشفى مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الكوادر الطبية بالمستشفي.