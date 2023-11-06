‏تمرد اللاعبين..غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

أحداث متلاحقة وظواهر مثيرة شهدتها الكرة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية ‏تؤكد أن المنظومة تحتاج إلى إصلاحات عاجلة وإعادة هيكلة سريعة من الناحية الفنية والادارية..

ولا وقت للتهاون خاصة قبل انطلاق اولي مباريات المنتخب الوطني والتي تبدأ الاسبوع القادم امام جيبوتي في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم القادم ‏، ويجب علي الاندية واتحاد الكرة سرعة علاج هذه الأخطاء لإعادة تصحيح الأوضاع وظبط مسيرة الشارع الكروي..

‏وأهم هذه الظواهر السلبية هو تمرد بعض اللاعبين في اندية القمة الاهلي والزمالك واقصد احمد فتوح ومحمد صبحي والزناري ومحمد مجدي افشة، واعجبني قرار ادارة الناديين الكبيرين بمعاقبة اللاعبين وإعلاء مبدأ الاخلاق اهم من الأداء، وأن "الأدب فضلوه عن اللعب "..

واعجبني قرار مجلس الزمالك بإيقاف اللاعبين فتوح وصبحي والزناري واحالتهم للتحقيق وعرضهم للبيع، رغم ان فتوح وصبحي تنتهي عقودهما في شهو يونيو المقبل ويحق لهم التوقيع لأي ناد اخر في يناير، ولكن قرار مجلس الزمالك يعيد الهيبة للقلعة البيضاء..

بصراحة مشكلة الزمالك الازلية هي تمرد نجومه علي مر الاجيال..

نعم الزمالك يضم افضل المواهب علي مر الأجيال ولكن يعيب بعض هؤلاء اللاعبين عدم الالتزام وعدم احترام الكيان ولا الجمهور، ولذلك يخسر الزمالك أغلب البطولات رغم أنه يضم أفضل المواهب..

‏و في النادي الأهلي اعجبني قرار عقوبة مجدي افشة وخصم 100 ألف جنيه من مستحقاته لمجرد اعتراضه على المدرب كولر أثناء تغييره في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري، عفوا ان الاحتراف الوهمي للكرة المصرية وتدليل اللاعبين وحصولهم علي عقود بالملايين احد اسباب انهيار الاخلاق في الملاعب ويهدد الكرة المصرية بالنهيار..

‏ومن الظواهر السلبية التي تؤثر علي المنتخب الوطني هي هزائم أندية القمة هذا الأسبوع، بعدما خسر الأهلي السوبر الأفريقي وخرج أمام ‫امام صن داونز، وخسر الزمالك أمام فريق زد الصاعد من الدرجة الثانية، وخسر بيراميدز وفيوتشر المتصدران للدوري، وتراجع نتائج أندية فاركو وسيراميكا رغم الدعم المالي الكبير للفريقين، وهزيمة أندية الإسماعيلي والمقاولون وهما أكبر ناديين حصلا علي القاب وبطولات مصرية وأفريقيا بعد الأهلي والزمالك ولكنهما تراجعا للمراكز الأخيرة بالدوري حاليا..

ولا شك أن سقوط الكبار وهزائمهم هذا الأسبوع في الدوري المصري يهدد المنتخب الوطني قبل مباراة مصر أمام جيبوتي الأسبوع القادم في التصفيات المؤهلة الكأس العالم ولابد من علاج هذه الأخطاء سريعا من اجل تحقيق حلم الجماهير بالتأهل للمونديال.

‏ومن الظواهر الإيجابية هذا الأسبوع هو تفوق المدرب المصري وخاصة طارق مصطفى المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي الذي حقق نجاحا مذهلا في أول قيادة له للفريق بالفوز على الاسماعيلي 0/4، وتألق المدرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش بالفوز على المصري البوسعيدي 2/3 في عقر داره ليؤكد المدربان تفوق المدرب الوطني علي المدرب الاجنبي خاصة بعد فشل اوسوريو نادي الزمالك وخسارته مباراتين وتعادل مباراتين من 6 مشاركات في الدوري، وفشل كولر مدرب الاهلي وخسارته بطولتين في شهر ونص في السوبر الأفريقي والدولي الأفريقي، وفشل فاسيليو مع نادي البنك الاهلي وخسر 6 مباريات متتالية بالدوري..

‏وكشف طارق مصطفى وبسيوني وتامر مصطفي المدير الفني لفريق انبي أن المدرب الأجنبي اكذوبة وسبوبة وأنه يكلف الأندية مئات الالاف من الدولارات شهريا دون أي فائدة فنية على اللاعبين والأندية أو تطوير طرق اللعب في الكرة المصرية وهذا المؤشر بتفوق المدرب المصري لابد أن تستفيد منه إدارات الأندية المصرية في المرحلة القادمة..

‏وهناك ظاهرة إيجابية اخري وهي ارتفاع نسبة التهديف في الدوري المصري هذا الموسم بعد الأسبوع السادس بالمقارنة بنفس النسبة في الدوري العام الماضي ورغم ذلك إلا أن المنتخب الوطني لا يجد هداف مميز من الأندية المصرية،

‏خاصة أن هداف الدوري هو اللاعب الكونغولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 6 أهداف ويليه في المركز الثاني زيكو مهاجم فريق زد وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة ولا يعتمد عليمها الجهاز الفني للمنتخب ولا يتم استدعائهما في معسكرات المنتخب.. ويتنافس علي هداف الدوري القندوسي واحمد بلحاج، وهي ظاهرة سلبية تؤكد عدم وجود مهاجم مصري هداف للدوري يفرض نفسه على المنتخب ‏..

ولا بد أن تعمل إدارة الأندية واتحاد الكرة على الاهتمام بقطاعات الناشئين لدعم الهدافين الصاعدين للاعتماد عليهم في المنتخبات الوطنية.