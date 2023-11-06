"100 جنيه" تقود طالبًا إلى "حبل المشنقة" بكفر الشيخ

قررت الدائرة الأولى بـمحكمة جنايات فوة، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق طالب متهم بقتل صديقه بإحدى القرى التابعة لمركز قلين إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، وحددت جلسة 5 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبوحطب، ومحمد خيري الشرنوبي، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2023 جنح مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 2344 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال «م.ر.ع.ع.أ»، 23 عامًا، طالب ويقيم بقرية بإحدى القرى التابعة لمركز قلين إلى محكمة جنايات فوة، لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

ووفق قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوة، تبين أنه في يوم 6 يوليو 2023 قتل المجني عليه «س.ف.س.ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، ووضع مخططا للإقدام على ما انتوى عليه وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين».

وكشفت أوراق القضية عن توجه المتهم إلى مكان تواجد المجني عليه المتوفى وعاجله بطعنة وضربه عدة ضربات بالسلاح الأبيض، استقرت بصدره ومواضع مختلفة من جسده، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، فيما وجه له تهمة حيازة سلاح أبيض «سكين».