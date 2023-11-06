الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"100 جنيه" تقود طالبًا إلى "حبل المشنقة" بكفر الشيخ

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى بـمحكمة جنايات فوة، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق طالب متهم بقتل صديقه بإحدى القرى التابعة لمركز قلين إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، وحددت جلسة 5 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبوحطب، ومحمد خيري الشرنوبي، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2023 جنح مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 2344 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال «م.ر.ع.ع.أ»، 23 عامًا، طالب ويقيم بقرية بإحدى القرى التابعة لمركز قلين إلى محكمة جنايات فوة، لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

ووفق قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوة، تبين أنه في يوم 6 يوليو 2023 قتل المجني عليه «س.ف.س.ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، ووضع مخططا للإقدام على ما انتوى عليه وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين».

وكشفت أوراق القضية عن توجه المتهم إلى مكان تواجد المجني عليه المتوفى وعاجله بطعنة وضربه عدة ضربات بالسلاح الأبيض، استقرت بصدره ومواضع مختلفة من جسده، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، فيما وجه له تهمة حيازة سلاح أبيض «سكين».

جنايات فوة بإحالة أوراق طالب لمركز قلين فضيلة المفتي نيابة كفر الشيخ محكمة جنايات فوه

مواد متعلقة

محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع عن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلى فى فبراير

أولى جلسات طعن المتهمين بقتل صيدلى حلوان أمام محكمة النقض 12 مايو

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم الاثنين 6-11-2023

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

عقب تقديم بلاغين للنائب العام ضد داليا زيادة.. خبير قانوني يوضح موقفها القانوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين..غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية