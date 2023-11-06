الرئيس السيسى وسيلفا كير يتفقان على إيجاد حلول عاجلة للأزمة السودانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بحث سبل تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك مع سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، خلال هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المنطقة، وتوافقنا على تنسيق جهودنا بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوبنا.

وقال بالمؤتمر الصحفى المشترك بقصر الاتحادية مع "سيلفا كير" رئيس جنوب السودان، إنه تم التشاور مع "كير" في إطار من الحوار المتواصل والبنّاء، حول الأزمة السودانية وتداعياتها على المنطقة، خاصة دول الجوار المباشر وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان، واتفقنا على تكثيف الجهود والاتصالات بيننا وبين الأطراف المعنية داخل السودان من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة وتجنيب الشعب السوداني مزيدًا من الدمار والتشتيت.