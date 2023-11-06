الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

محمد عريبي يقترح إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

قال النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ والقيادي في حزب مستقبل وطن إن التلوث البيئي يرتبط بإنتاج السلع والخدمات، نظرًا لوجود علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي ومقدار الزيادة في استهلاك الطاقة الأولية، وبالتالي فإن الحديث عن التلوث وكيفية الحد منه يدخل في مجال علم الاقتصاد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ تعليقا على تقرير حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، حيث أكد عريبي أن الحديث عن تقليل التلوث يعني بالضرورة إبطاء النمو الاقتصادي خصوصًا في المدى القصير.

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يتعارض مع الأهداف الاقتصادية لمعظم المجتمعات التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لسكانها

وأشار النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ والقيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن هذا يتعارض مع الأهداف الاقتصادية لمعظم المجتمعات التي تهدف إلى رفع مستوي المعيشة لسكانها وعلى رأسها الدولة المصرية، ولكن التعارض بين هدفي زيادة معدل النمو الاقتصادي والحد من التلوث يصبح أقل حدة في المدى الطويل.

إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون

واقترح النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ والقيادي في حزب مستقبل وطن، إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون المستخدمة في العديد من القطاعات المختلفة، أهمها صناعة الرغوة والعزل الحراري والتبريد وتكييف الهواء، وفرض غرامات صارمة على عدم الملتزمين بالاشتراطات البيئية من المؤسسات والشركات.

كما اشترط، مراجعة وإعادة تصميم السياسات الحكومية لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

تقرير حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة استهلاك الطاقة حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ مستوي المعيشة الدولة المصرية

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