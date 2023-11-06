بالأسماء.. مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل لجنة القيم

وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسةالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار محمد حسام رئيس اللجنة التشريعية، وذلك وفقا لما تقضية اللائحة الداخلية للمجلس، وجاء تشكيل اللجنة كما يلي:

1 محمود محمد صلاح سعد (مستقل)

2 محمد محمد السيد الصالحى(مستقبل وطن)

3 علاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن)

4 محمد مجد الدين محمد بركات (مستقل)

5 حسانين أحمد توفيق(الشعب الجمهوري)

6 هبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن)

7 محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

8 إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن)

9 إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر)

10 نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن)

11 طارق السيد عبد العزيز اسماعيل(الوفد الجديد)

12 محمود سمير عبد الجليل تركي(النور)

13 عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن)

14 خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم (مستقبل وطن).

وكانت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعا صباح اليوم من اجل تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس اللجنة التشريعية وتوافقت اللجنة واوصت بتشكيل اللجنة علي النحو الوارد سابقا وهو ما وافق عليه المجلس بجلسته العامة.