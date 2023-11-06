الرئيس السيسى: مصر لم تدخر جهدًا لدعم جنوب السودان

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس جنوب السودان سلفا كير، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلى أن هناك روابط أزلية وتاريخا ممتدا يربط بين مصر وجنوب السودان.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع سلفا كير، في قصر الاتحادية، اليوم الإثنين، تقديره الكامل لجهود رئيس جنوب السودان من أجل أمن واستقرار جنوب السودان، موضحًا أن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات.

وأضاف الرئيس السيسي أنه رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه المنطقة، فإن مصر لم تدخر جهدًا لدعم جنوب السودان، مؤكدًا دعم مصر لتحقيق السلام في جنوب السودان.

كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تدعم الحكومة لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أنه بحث مع سلفا كير التعاون السياسي والأمني.