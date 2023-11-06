الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تكرار الأزمات وغضب كولر.. متى يرحل خالد بيبو عن الأهلي؟

خالد بيبو
خالد بيبو

يعاني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، من تراجع النتائج بسبب تلاحم المباريات على خلفية خروج الفريق من نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وظهرت عدة أزمات أصبحت بمثابة قنابل موقوتة تهدد مسيرة الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الموسم الجاري، بعد أن طفت المشكلات على سطح الأحداث مبكرًا، سواء ما يتعلق بأجندة الموسم الصعبة في مختلف المنافسات، أو بعد ظهور أزمات بين اللاعبين، إلى جانب ملف الإصابات الذي يمثل صداعًا جديدًا للجهاز الفني في الفترة الحالية.

أزمة أمام عاشور وتدخل خالد بيبو 

شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة داخل أروقة النادى كان بطلها إمام عاشور الذى خرج من الحسابات الفنية خلال مباراتى سيمبا التنزانى ولقاء الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقى فى بطولة الدورى الإفريقي.

بدأت الأزمة بعد إصابة اللاعب فى مباراة الإسماعيلى والإعلان عن حاجته إلى العلاج لمدة 10 أيام وبعدها أكد عاشور للجهاز الفنى تعافيه ورغبته فى السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة الذهاب أمام سيمبا لكن تكاسل اللاعب بعد شعوره باستبعاده من تشكيل الفريق الأساسي جعل كولر يستبعده من رحلتي تنزانيا وجنوب افريقيا قبل أن يتم الإعلان عن أنه تعرض للإصابة بالتهابات وارتشاح فى الكاحل.

وقرر خالد بيبو التدخل مع المدير الفنى لنزع فتيل الأزمة خاصة أن الفريق بحاجة إلى جهود اللاعب الذى تمت معاقبته بالاستبعاد الفنى من المباريات الأخيرة مع التأكيد عليه بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفنى ورؤيته خلال الفترة المقبلة.

مشاكل أحمد عبدالقادر واحتواء الأزمة 

دخل أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول  فى صدام مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق ليتم استبعاده من المباريات الأخيرة بعد غضبه من الجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة الاحتياطية

اللاعب بدأ يهدد بالرحيل بعد استخدام ورقة العرض القطري من الوكرة لضمه سواء استعارة أو شرائه  فى الوقت الذى فشلت فيه محاولات رأب الصدع مع الجهاز الفنى خاصة مع كثره مركزه باللاعبين المتألقين بالفترة الأخيرة.

خالد بيبو مدير الكرة عقد عدة جلسات مع المدير الفني واللاعب بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والذي أنهي الأزمة وتم الإستعانة باللاعب في مباراتي الإياب أمام صن دوانز والمقاولون العرب خاصة بعد إصابة المغربي رضا سليم بكسر في عظمة الترقوة.

وقرر مسئولو الأهلى وضع بند فى حال رحيل اللاعب يقضى بمنع انتقاله لفريق آخر داخل مصر قبل مرور عدة مواسم ووفقًا لشروط مالية محددة، وذلك لمنع سيناريو إمكانية انتقاله إلى صفوف نادى الزمالك.

وكشف مصدر مسسئول أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رفضت فكرة الاستعجال في الحكم علي خالد بيبو في مهمته الجديدة خلفا لرحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأن لابد منحه مهلة لنهاية الموسم الجاري من أجل تقيم تجربته الإدارية مع الفريق الأول.

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