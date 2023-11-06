الأمن العام يُحبط ترويج 40 كيلو مخدرات ويضبط 10 متهمين في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن "أسوان – دمياط"، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لاستهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود الحملات الأمنية.

نتائج الحملات الأمنية

وأسفرت جهودها، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،700 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين)، بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 639 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بنطاق مديرية أمن أسوان.

ونجحت الحملات في ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8،500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، 3 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وذلك بنطاق مديرية أمن دمياط.