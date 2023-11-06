الخميس.. "الفنون التشكيلية" ينظم ورشة فنية في الرسم والتصوير بمتحف محمد ناجي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ورشة فنية بمجال الرسم والتصوير للفئة العمرية من 8 :17 سنة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، بمتحف محمد ناجي الساكن بكفر غطاطى - حدائق الأهرام.

وتأتي هذه الورشة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلام والتنمية وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى – مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أن تقام يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 4 عصرا عدا يومي الجمعة والإثنين.

نبذة عن متحف محمد ناجي

بحسب موقع وزارة الثقافة المصرية؛ فإن متحف محمد ناجي يضم مجموعة من أعمال الفنان الرائد "محمد ناجى"، حيث اقتنت وزارة الثقافة مرسمه عام 1962، تمهيدا لتحويله إلى متحف للفنان وقامت شقيقته الفنانة عفت ناجى بإهداء الدولة أربعين لوحة زيتية من أعماله ومجموعة كبيرة من رسومه التحضيرية، بالإضافة إلى متعلقاته الشخصية.

وفى 13 يوليو 1968 افتتح الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك متحف ناجى للجمهور بنفس عدد الأعمال الفنية التى تم إهداؤها، وفى عام 1987 اقتنت وزارة الثقافة مجموعة أخرى من اللوحات الزيتية لناجي عددها 28 لوحة، كما أهدت الفنانة عفت ناجى للمتحف مجموعة أخرى من رسومه، وفى عام 1991 تم افتتاح المتحف بعد تطويره وتحديثه.

اليوم العالمي للسلام

يحتفل العالم سنويا باليوم الدولي للسلام في 21 سبتمبر، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ ليكون يوما موقوفا لتعزيز مُثل السلام، بالاحتفال لمدة 24 ساعة من اللاعنف ووقف إطلاق النار.

وموضوع هذا العام هو "العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية"، حيث يمثل دعوة للعمل تقر بمسؤوليتنا الفردية والجماعية عن تعزيز السلام. ويسهم تعزيز السلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سيؤدي تحقيقها إلى تكوين ثقافة سلام للجميع.