فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق المجرمين لوقف ماكينة القتل فى غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر اعتقال بحق المجرمين كخطوة احترازية؛ لكي يوقفوا ماكينة القتل في قطاع غزة، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

المطلوب من أصحاب الضمائر الحية سرعة التحرك لوقف العدوان

وحيا "أشتية"، خلال كلمته في اجتماع الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، وفق ما نقلته وكالة أنباء فلسطين الرسمية، الدول التي ستتقدم بإحالات لدى المحكمة لمحاكمة المجرمين، مشددًا أن المطلوب من أصحاب الضمائر الحية ودعاة القيم الإنسانية، سرعة التحرك لوقف العدوان الذي حول وادي غزة إلى وادٍ من الدم.

وحيا "أشتية" كل الذين وقفوا في شوارع المدن العالمية وهتفوا "عاشت فلسطين"، و"يسقط الاحتلال"، ودعا باقي الدول إلى رفع صوتها وبدء إجراءاتها ضد القتل الجماعي والتهجير القسري والحصار الذي يحرم الإنسان من لقمة العيش ونقطة الماء.

ودعا رئيس الوزراء، الصليب الأحمر إلى الوقوف عند مسئولياته والتحرك فورًا لوقف الانتهاكات والتنكيل الذين يتعرض لهما المعتقلون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.